Senza rigori sarebbe tutta un’altra classifica per Napoli (e Lecce)

Non fossero mai stati inventati… Napoli e Lecce avrebbero una classifica migliore di quella attuale. Perché senza rigori, a favore e contro, gli azzurri sarebbero a quota 62 punti, più sei rispetto agli attuali 56. Soprattutto, occuperebbero la seconda piazza, a cinque lunghezze dalla capolista Inter. Insomma, lotta scudetto ancora aperta a dieci tappe dalla conclusione del torneo. I giallorossi conterebbero, invece, 28 punti, uno in più rispetto ai 27 che vantano adesso. Sarebbero quart’ultimi, tre lunghezze sopra la Cremonese e, addirittura, sei sopra la Fiorentina.

Quello di sabato pomeriggio sarà il 19esimo Napoli-Lecce di campionato fra A e B. La contabilità dei precedenti racconta di 10 vittorie campane, 6 segni X, 2 successi pugliesi, 33-19 per i padroni di casa in fatto di gol.

Nel 2024-2025 gli azzurri sono tronati a fare bottino pieno dopo un digiuno lungo 3 faccia a faccia.

Situazione in classifica alla vigilia dello scontro diretto.

Napoli terzo con 56 punti (17V – 5X – 6P con 43GF e 29GS), 31 dei quali fatti nel fortino del Maradona – San Paolo (9V – 4X – 0P con 23GF e 12GS). Viene dal 2-1 sul Torino. È rimasta l’unica compagine imbattuta fra le mura di casa. Lecce che si trova a quota 27 (7V – 6X – 15P con 20GF e 37GS), di cui 11 colti lontano dal Via del Mare – Giardiniero (3V – 2X – 8P con 9GF e 18GS). È reduce dal 2-1 sulla Cremonese.

TUTTI I PRECEDENTI A NAPOLI (SERIE A E SERIE B)

18 incontri disputati

10 vittorie Napoli

6 pareggi

2 vittorie Lecce

33 gol fatti Napoli

19 gol fatti Lecce

LA PRIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Lecce 1-0, 8° giornata 1948/1949

L’ULTIMA SFIDA A NAPOLI IN CAMPIONATO

Napoli-Lecce 1-0, 9° giornata 2024/2025