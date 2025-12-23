Napoli e Pisa, mercato "a saldo zero": cosa significa e cosa comporta per gennaio

La Commissione indipendente che controlla i conti delle squadre di Serie A si è riunita oggi per esaminare i casi sotto esame e sono filtrate le prime decisioni riguardo ad alcuni club recentemente finiti sotto la lente. In particolare la Lazio di Claudio Lotito, che ha avuto ragione nell'auspicio di poter tornare ad operare liberamente a partire dalla prossima sessione di mercato invernale (qui i dettagli e tutte le decisioni).

Napoli e Pisa dovranno operare un mercato "a saldo zero". Ma che cosa significa? Che le due squadre dovranno mantenere l'equilibrio fra entrate ed uscite, di modo che sia a zero l'impatto sul bilancio.

Al contempo non è da escludere che le due società possano sbloccarlo. Napoli e Pisa infatti da un lato potrebbero anche decidere, con capitali propri, di ripianare lo squilibrio fra il costo del lavoro allargato e i ricavi, che non deve essere superiore allo 0.8 (com'è attualmente). Uno scenario previsto dalle Norme Organizzative Interne Federali, da attuare prima dell'inizio del mercato invernale. Quindi con un aumento di capitale o con l'inserimento di crediti futuri esigibili, dunque possono 'fare gioco' anche cessioni di calciatori.