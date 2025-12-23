Castellanos nome forte per il Flamengo: Lazio disposta a trattare, ma a cifre non basse

Il Flamengo ha rallentato la ricerca di rinforzi sul mercato, dando priorità al rinnovo dell’allenatore Filipe Luis. Secondo quanto rivelato da ESPN, il club brasiliano e l'ex Atletico Madrid si incontreranno questa settimana per discutere della questione: le trattative non hanno registrato particolari passi avanti nelle ultime settimane, anche se entrambe le parti considerano la continuazione del lavoro come lo scenario più probabile.

La firma del rinnovo, tuttavia, non è ancora vicina. I discorsi di prolungamento di contratto di Filipe Luis erano già avviati da prima della conquista della Coppa Libertadores e del campionato brasiliano, ma il presidente Luiz Eduardo Baptista ha preso in mano le redini delle trattative e ha rinviato la decisione. Nel frattempo i traguardi e i successi del tecnico 40enne hanno fatto il giro del mondo e il suo valore si è innalzato, dunque le negoziazioni per una permanenza sarebbero mutate. A maggior ragione qualora dei club europei dovessero venire a bussare per lui.

Ma c'è un punto da valutare con estrema attenzione. Questo scenario influisce anche sul mercato e secondo quanto rivelato il nome di Taty Castellanos della Lazio, ad esempio, ha guadagnato forza dietro le quinte, ma qualsiasi operazione in entrata e uscita è rimandata alla definizione del futuro di Filipe Luis. Ad ogni modo, però, il club capitolino sarebbe disposto a trattare la cessione dell'attaccante argentino, ma le cifre non sono basse.