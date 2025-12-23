Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Nuovo stadio Roma, consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica: i dettagli

Nuovo stadio Roma, consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica: i dettagli
© foto di www.imagephotoagency.it
Daniele Najjar
Oggi alle 19:37Serie A
Daniele Najjar

Nuovi passi avanti da parte della Roma nell'ottica di avere un nuovo stadio. Il club giallorosso ha infatti reso noto di aver consegnato il progetto di fattibilità tecnico-economica di quella che sarà la sua nuova casa. Nel comunicato che riportiamo vengono messi in evidenza altri punti chiave, come alcuni dettagli aggiuntivi sulle caratteristiche che dovrà avere l'impianto. Per esempio si parla di una Curva Sud che sarà "monumentale, la più grande d'Europa".

Di seguito il comunicato dei giallorossi: "L’AS Roma comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 dicembre 2025, il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che avvicina il Club alla realizzazione di una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa.

Il progetto depositato, che precede la fase di progetto esecutivo, rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito, svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione chiara: offrire alla città di Roma e ai suoi tifosi un impianto all’altezza della loro storia, della loro passione e del loro futuro.

Il nuovo stadio sarà caratterizzato da:

Una Curva Sud monumentale, la più grande d’Europa, pensata come cuore pulsante dello stadio e simbolo della passione romanista.

Un’architettura iconica ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio locale.

Spazi moderni, multifunzionali e progettati per vivere l’esperienza AS Roma non solo durante le giornate di gara.

Interventi mirati a migliorare mobilità, servizi, sostenibilità ambientale e integrazione urbana, con l’obiettivo di creare un polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale.
L'AS Roma desidera rivolgere un ringraziamento speciale e personale al Sindaco Roberto Gualtieri, per il suo sostegno, la sua disponibilità e la collaborazione costante che hanno reso possibile questo fondamentale avanzamento. L'AS Roma ringrazia altresì le istituzioni di Roma Capitale, le autorità locali e tutti gli interlocutori coinvolti per il lavoro svolto insieme, che proseguirà anche nei prossimi mesi.

La consegna del progetto definitivo rappresenta un passo concreto verso l’inizio dei lavori e conferma la determinazione del Club nel dotare Roma di un impianto moderno, ambientalmente sostenibile ed economicamente solido, che possa diventare motivo di orgoglio per la città e per tutti i suoi tifosi.

L’importanza dell’opera, in termini di dimensioni, modernità dello stadio, potenziale impatto urbano e tempistiche previste, ha consentito l’inserimento dello stadio di Pietralata tra i potenziali stadi deputati a ospitare UEFA Euro 2032.

L'AS Roma continua a lavorare con passione, responsabilità e ambizione: il futuro della nostra casa è sempre più vicino.

Forza Roma".

