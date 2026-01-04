Napoli, Elmas al 45': "Primo tempo bellissimo, ma il risultato è ancora pericoloso"
Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo contro la Lazio: "Per me non è importante segnare ma vincere. Dobbiamo continuare così, abbiamo fatto un primo tempo bellissimo ma bisogna continuare a giocare perché questo risultato è pericoloso. Sto provando a fare il massimo, per ora sta andando bene".
