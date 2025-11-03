Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Napoli, già tempo di Champions: Conte alla vigilia dell'Eintracht con due pedine da gestire

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 08:45Serie A
Pierpaolo Matrone

Manco il tempo di godersi gli ultimi guizzi del campionato, con gli occhi interessati della capolista che tale rimane dopo la sconfitta della Roma con il Milan, che per il Napoli è già tempo di Champions League. Siamo alla vigilia della gara con l'Eintracht Francoforte, in programma domani alle 18:45, ancora al Maradona. Sarà giornata di conferenze stampa. E di lavoro, come sempre.

Già da ieri Antonio Conte e il suo staff hanno cominciato il lavoro a Castel Volturno, all'indomani del pareggio interno col Como. Niente pausa: I titolari della gara contro il Como hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica incentrata anche sull’analisi dell’anticipo di sabato.

Si attendono notizie dall’infermeria: Billy Gilmour e Leonardo Spinazzola sono usciti anzitempo dal match con i lariani per problemi muscolari. Per lo scozzese si attendono notizie in gironata, mentre l’esterno umbro ha riportato un fastidio al pube e andrà gestito. Entrambi hanno terminato la gara in panchina con la borsa del ghiaccio e probabilmente salteranno la sfida europea.

Conte può però sorridere per il rientro di Stanislav Lobotka, che tornerà titolare in mediana accanto ad Anguissa e McTominay. In difesa si prepara al suo debutto in questa Champions anche Rrahmani, garanzia di solidità, rientrato alla grande dopo due mesi nell'ultimo match col Como: con lui in campo, il Napoli non ha mai subito gol. In avanti, con Lucca squalificato, toccherà a Hojlund guidare l’attacco, supportato da Politano e Neres, favorito su Lang per una maglia da titolare.

