L'Arsenal fa tornare l'Aston Villa sulla terra. Arteta: "Gabriel Jesus? Formidabile"

Un grande successo quello centrato dall'Arsenal contro la sorpresa del campionato: 4-1 all'Aston Villa. Il tecnico dei Gunners, Mikel Arteta, ha parlato a Sky Sports al termine del match: "È una serata bellissima. È stata una partita molto dura, come sapevamo sarebbe stata, perché sono un avversario di alto livello".

Poi ha spiegato: "I primi 10 minuti sono stati un po' incerti e abbiamo dovuto adattarci, ma il merito va a loro perché sono riusciti a rompere il nostro pressing due volte e sono stati in grado di correre, cosa in cui sono molto pericolosi. Dopodiché, abbiamo preso in mano la partita e abbiamo creato occasioni. Il modo in cui abbiamo iniziato il secondo tempo è stato incredibile, abbiamo davvero dato il massimo e siamo stati efficienti in tutto ciò che abbiamo fatto. Abbiamo dovuto essere molto meticolosi e capire i tempi in cui stavamo facendo tutto. È un grande merito dei miei giocatori perché contro questa squadra non è facile.

"Abbiamo creato molte occasioni nelle ultime settimane" - ha proseguito - ", ma oggi abbiamo visto la differenza. Avevamo bisogno di gol decisivi per vincere altre partite, ma oggi la qualità delle nostre conclusioni è stata altissima e ha fatto la differenza". Sull'importanza di Gabriel Jesus nella squadra: "L'abbiamo visto oggi. È tornato dopo sei settimane di assenza, che probabilmente avrebbero dovuto essere otto, ma è tornato prima. Si è comportato bene contro uno dei migliori attaccanti del campionato, che è molto difficile da marcare. L'ho trovato formidabile".

Su Unai Emery che è corso nel tunnel subito dopo il fischio finale: "Non è un problema. A volte ci troviamo in momenti come questo, quindi per me non è un problema".