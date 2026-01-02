Napoli, gli agenti di Noa Lang lo hanno proposto al Galatasaray. Dialoghi pure con la Juve

Dopo ciò che è successo in estate, il Galatasaray torna a guardare in casa Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli agenti di Noa Lang hanno proposto l'esterno offensivo ai turchi, ma non è l'unica squadra con cui stanno dialogando. Evidentemente i procuratori del calciatore non sono felici del minutaggio che gli è finora stato concesso.

Inizialmente c'erano state tante panchine per l'olandese, che poi invece aveva guadagnato spazio, ma da Riyadh non è più stato inserito tra i titolari. Una stagione di alti e bassi non è esattamente ciò che sperava e sognava nell'anno che porterà al Mondiale e di conseguenza si stanno cercando soluzioni in grado di fargli trovare più continuità. Ci sono state delle discussioni pure con Juventus e West Ham, con gli Hammers che poi hanno virato su Castellanos, Non percorribile uno scambio con Artem Dovbyk della Roma.