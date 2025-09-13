Napoli, Hojlund: "Feeling immediato con Conte, felice di essere in un club incredibile"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-1 sulla Fiorentina nella quale ha segnato la sua prima rete in maglia azzurra: "Sono molto felice di giocare per questo club incredibile, con dei tifosi meravigliosi".

Com'è stato l'impatto con un allenatore come Conte?

"Lo conosco da tre giorni ma è un allenatore molto diretto, con il quale ho un buon feeling: sono ancora giovane e devo imparare ancora tantissimo. A volte ho avuto difficoltà in qualche gruppo, ma qui mi sono trovato subito bene, è stata un'ottima partenza".