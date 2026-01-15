Napoli, il Besiktas vuole in tutti i modi Lucca: prima però serve la cessione di Abraham

Lorenzo Lucca piace molto in Turchia, in particolare al Besiktas, che farebbe carte false per averlo in rosa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Istanbul stanno aspettando di riuscire a cedere Tammy Abraham per poi affondare sull'attaccante che il Napoli ha acquistato in prestito con obbligo di riscatto dall'Udinese la scorsa estate, ma che non sta convincendo Antonio Conte.

La società partenopea a gennaio può solo fare operazioni a saldo zero e di conseguenza devono cedere prima di acquistare. In uscita c'è proprio Lucca, ma anche Noa Lang e uno dei due potrebbe fare spazio a Youssef En-Nesyri del Fenerbahce. Chissà che i bianconeri non possano accelerare davvero sull'italiano. Le intenzioni sono quelle, ma ancora non è stato trovato l'accordo con l'Aston Villa per Abraham, che sbloccherebbe di fatto il mercato delle Aquile.

Infine ci sarà da convincere il diretto interessato, che in questo momento sta pensando solo a trovare maggior minutaggio. In ottica Nazionale infatti, sarà importante che qualcuno possa garantirgli continuità, in modo tale da avere la chance di convincere Gattuso a convocarlo per i playoff di marzo. Poi, se le cose dovessero andare bene, l'obiettivo diventerebbe disputare il Mondiale in estate tra Stati Uniti, Messico e Canada.