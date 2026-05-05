Mezza Europa su Issa Doumbia: il Benfica ha già avviato i contatti con il Venezia

La Roma guarda interessata al centrocampista classe 2003 Issa Doumbia già da qualche settimana: di proprietà del Venezia, il giocatore è stato uno dei grandi protagonisti in questa stagione nel campionato di Serie B, in cui ha ottenuto la promozione in Serie A con i Lagunari. Doumbia ha messo a referto 9 reti e 6 assist in questa stagione.

L'ivoriano, infatti non piace solamente ai giallorossi e in estate si potrebbe creare una vera e propria asta. Oltre all'interessamento concreto da parte del Besiktas, anche Benfica, Sporting Lisbona, Brugge, Celtic, Espanyol e Southampton, stanno sondando la pista. In Italia il calciatore piace anche a Milan, Monza, Inter e Atalanta. Ma secondo A Bola, è soprattutto il Benfica di Josè Mourinho, il club ad aver avviato i primi contatti in modo concreto. Il costo del cartellino, sempre seconda la fonte portoghese, supererà i 15 milioni di euro.