Napoli, in attesa di vederlo in campo spunta una clausola nel contratto di Gutierrez: i dettagli

Arrivato la scorsa estate dal Girona per 18 milioni di euro più 2 di bonus, Miguel Gutierrez rappresenta uno degli investimenti più importanti dell'estate del Napoli. Per il momento, però, il terzino spagnolo cnon ha ancora potuto mostrare il suo valore a causa dell’infortunio rimediato poco prima dell’arrivo in azzurro, che lo ha costretto a un lungo periodo di riabilitazione.

Ora l'ex Girona è abile e arruolabile, tant'è che è stato già convocato da Antonio Conte, ma non ha ancora trovato neanche un minuto in campo. Gutierrez ha bisogno di tempo per assimilare i meccanismi di Conte, ma parliamo di un calciatore di grandissima qualità. In attesa di vederlo in campo, emerge un retroscena legato all'accordo per la sua acquisizione.

Nel contratto del ragazzo scuola Real Madrid è prevista una clausola di risoluzione valida solo per l’estero, che entrerà in vigore a partire dall’estate 2027 e fissata a 45 milioni di euro. Un dettaglio non da poco, quello rivelato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, che conferma la grande considerazione di cui il giocatore gode anche fuori dall’Italia.

Per il Napoli, che ha puntato forte su di lui per il presente e soprattutto per il futuro, l’obiettivo resta quello di recuperarlo al più presto e metterlo a disposizione di Conte. Intanto la clausola diventa già un segnale per i top club stranieri: dal 2027 chi vorrà Gutierrez dovrà bussare con un’offerta da 45 milioni.