Napoli, Miguel Gutierrez ammette dopo il ko di Bologna: "Fa male la sconfitta di oggi"

Napoli, Miguel Gutierrez ammette dopo il ko di Bologna: "Fa male la sconfitta di oggi"
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 21:30Serie A
Giacomo Iacobellis

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, il laterale azzurro Miguel Gutierrez ha commentato così la brutta sconfitta patita oggi sul campo del Bologna: "Fa male la sconfitta di oggi. Ora arriva la pausa per le nazionali, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare e tornare a vincere. Daremo tutto per questa maglia", le parole dello spagnolo.

