"Stai correndo come un hot dog". L'ironia dei tifosi del Chelsea nei confronti di Lukaku

La presenza di Romelu Lukaku non è passata inosservata mercoledì sera, al termine della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea terminata 2-3 e costata l’eliminazione alla squadra di Antonio Conte. L’attaccante belga, schierato negli ultimi otto minuti, è stato oggetto di critiche e ironia feroce da parte dei tifosi inglesi, come testimoniano alcuni video diventati virali nelle ultime ore. I sostenitori dei Blues lo hanno preso di mira nel corso dell'allenamento individuale post-partita e hanno intonato alcuni cori come: "Stai correndo come un hot-dog" e "sei uno scarto del Chelsea".

Lukaku, 32 anni, ha vissuto una carriera costellata di alti e bassi, ma questa stagione è particolarmente complicata. L'attaccante è tornato da poco a disposizione dopo un lungo infortunio e non ha ancora trovato il gol in questa stagione. In Serie A ha giocato solo dieci minuti contro la Juventus, mentre in Champions League ha collezionato pochi istanti proprio nel match contro la sua ex squadra.