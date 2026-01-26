Napoli, Juan Jesus chiede scusa dopo l'errore con la Juve: "Mi prendo la responsabilità"
TUTTO mercato WEB
Juan Jesus, difensore del Napoli, si è scusato coi tifosi azzurri per l'errore commesso contro la Juventus. Questo il post su Instagram del brasiliano dopo il 3-0 per i bianconeri:
"Oggi è una sconfitta che fa male. Ho commesso un errore e mi prendo la responsabilità. Ma non mi nascondo: ci mettevo la faccia prima e la metto anche adesso. Forza Napoli Sempre".
Sull'1-0 proprio Juan Jesus ha sbagliato la misura di un passaggio, regalando la palla a Miretti che ha servito l'assist vincente a Yildiz.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Le più lette
1 Processo al Napoli che dice addio scudetto. Champions a rischio. Mercato sbagliato, troppi infortuni. Juve, intrigo En Nesry. Spalletti lo vuole. Inter in fuga, ok per Perisic. Milan arrivano due difensori.
Ora in radio
09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile