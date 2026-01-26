Napoli, Juan Jesus chiede scusa dopo l'errore con la Juve: "Mi prendo la responsabilità"

Juan Jesus, difensore del Napoli, si è scusato coi tifosi azzurri per l'errore commesso contro la Juventus. Questo il post su Instagram del brasiliano dopo il 3-0 per i bianconeri:

"Oggi è una sconfitta che fa male. Ho commesso un errore e mi prendo la responsabilità. Ma non mi nascondo: ci mettevo la faccia prima e la metto anche adesso. Forza Napoli Sempre".

Sull'1-0 proprio Juan Jesus ha sbagliato la misura di un passaggio, regalando la palla a Miretti che ha servito l'assist vincente a Yildiz.