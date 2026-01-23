TMW Napoli, nelle scorse settimane incontro per il rinnovo di Juan Jesus. E Spinazzola...

Nelle scorse settimane, in un hotel di Milano, c'è stato un incontro fra Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, e Roberto Calenda, agente di Juan Jesus. Il difensore brasiliano è in scadenza al 30 giugno del 2026, ma le ottime prestazioni finora - 23 gare giocate per un totale di 1533 minuti - stanno suggerendo di prolungare il rapporto per un'altra stagione. Probabilmente non da titolare designato, ma come prima opzione dalla panchina.

Lo stesso Calenda ha parlato così nei giorni scorsi del rinnovo. Non ne parliamo, lasciamo la palla al club. Abbiamo dimostrato sempre massima disponibilità: Juan Jesus accettò il Napoli in un momento non brillantissimo della sua carriera. L’ultimo anno alla Roma aveva avuto qualche problema con Fonseca e non aveva giocato molto: accettò un solo anno di contratto al Napoli ed ora siamo al quinto anno qui, con due scudetti ed una Supercoppa vinti. Le critiche a Juan Jesus nell’anno post scudetto sono state superate da Juan e da tutta la squadra sul campo. In quell’anno tutti non fecero bene, poi arrivato Conte tutto il collettivo ha risposto presente andando a vincere un altro scudetto".

Un rinnovo che potrebbe venire dopo quello di Amir Rrahmani, che tra marzo e aprile firmerà il proprio contratto fino al 2029 con opzione per un'altra stagione a 4 milioni di euro netti all'anno. E poi c'è la situazione di Spinazzola, anche lui in scadenza ma che ha già messo in fila due gol e quattro assist. Pure per lui potrebbe esserci un prolungamento per un'altra stagione, soprattutto se dovesse rimanere Antonio Conte.