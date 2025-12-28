Napoli, Juan Jesus dopo l'intervallo: "Abbiamo alzato il livello, dobbiamo continuare"
Il difensore del Napoli Juan Jesus ha parlato ai microfoni di DAZN, al termine dell'intervallo del match esterno sul campo della Cremonese.
Era una partita da aggredire subito?
"Sicuramente, qua la Cremonese ha messo in difficoltà tutti. Abbiamo alzato il livello e dobbiamo continuare così".
E' diverso marcare Vardy?
"Non è diverso, devo fare il mio lavoro indipendentemente da chi sia l'attaccante".
