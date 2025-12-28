Vicenza, si ferma Vescovi: per il difensore lesione al muscolo ileopsoas destro

Con la giornata odierna, e in vista poi della ripresa del campionato, è tornato in campo il Vicenza, che - dopo le feste - ha iniziato la preparazione in vista al Lumezzane, in programma domenica 4 gennaio alle ore 14:30. Doppio allenamento in questa domenica 28 dicembre, ma subito una tegola da fronteggiare per la formazione di mister Fabio Gallo, che perde per un po' di tempo il difensore Matteo Vescovi, alle prese con una lesione al muscolo ileopsoas destro: il classe 2005 ha già iniziato il percorso di recupero, ma non sono stati ancora definiti i tempi dello stesso.

Questa la nota della società:

"La società L.R. Vicenza informa che il difensore biancorosso Matteo Vescovi ha riscontrato una lesione al muscolo ileopsoas destro. Il giocatore ha iniziato il percorso di recupero e sarà seguito quotidianamente dallo staff medico biancorosso per monitorarne i progressi e definire i tempi di recupero".

Inciderà questo sul mercato dei biancorossi? Difficile dirlo. Intanto, però, proprio il Ds Giorgio Zamuner si è così espresso in merito a possibili operazioni: "Siamo coperti in tutti i ruoli con giocatori forti senza differenza tra titolari e non. Adesso però vorremmo mandare a giocare Fantoni e Cester perché sono bravi e seri, mentre in entrata cerchiamo un difensore centrale e un vice Costa. Leo e Cancellieri? Li stiamo seguendo, ma come qualche altro, vogliamo prendere comunque gente che non ha bisogno di rodaggio, che in caso di bisogno è pronta a scendere in campo". Non resta che attendere.