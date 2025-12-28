Bologna, Vitik dopo la Supercoppa: "Tornati qui con tanta voglia di riscatto"
TUTTO mercato WEB
Scelto tra gli undici titolari per il derby tra Bologna e Sassuolo, Martin Vitik ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Siamo tornati qui a Bologna con tanta voglia di fare, abbiamo lavorato tanto su questa partita. Archiviamo l'esperienza in Supercoppa".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
Le più lette
1 Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
4 Milan-Hellas Verona, le probabili formazioni: De Winter al posto di Gabbia (in attesa del mercato)
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
La Pianese riprende ad allenarsi. Birindelli: "Chi non è felice di star qua, faccia un passo indietro"
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia