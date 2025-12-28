Bologna, Vitik dopo la Supercoppa: "Tornati qui con tanta voglia di riscatto"

Scelto tra gli undici titolari per il derby tra Bologna e Sassuolo, Martin Vitik ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Siamo tornati qui a Bologna con tanta voglia di fare, abbiamo lavorato tanto su questa partita. Archiviamo l'esperienza in Supercoppa".