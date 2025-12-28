Napoli, Gutierrez: "Sto imparando il calcio italiano, sono molto felice di essere qui"

L'esterno del Napoli Miguel Gutierrez ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo della Cremonese vinta per 0-2 e valevole per la 17^ giornata di Serie A.

Come sta andando con Conte e col Napoli?

"Sono molto felice di essere qui e di lavorare con questa squadra. Sto imparando il calcio italiano, molto diverso da quello spagnolo: sono molto felice".

Cosa ti chiede in modo specifico Conte?

"Prima di tutto, di rimanere concentrato sull'aspetto difensivo e poi in quello offensivo".

Sei stato a Girona: ha punti in comune col Napoli?

"Sì, sono stato tre anni a Girona. La Spagna è molto diversa da Napoli, ma Girona e Napoli hanno dei punti in comune".