Bologna, Di Vaio: "Difficile dopo la Supercoppa. Serve gara matura"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:49Serie A
Giuseppe Lenoci

Prima del derby in programma tra Bologna e Sassuolo, ai microfoni di DAZN, il Direttore Sportivo Marco Di Vaio ha commentato il match: "Dopo la Supercoppa è stato complicato rimettere insieme la squadra, settimana diversa dal punto di vista emotivo e la sconfitta con il Napoli. Oggi c'è da fare una partita matura, il Sassuolo ha buone individualità: non è facile con le feste di mezzo, veniamo da due sconfitte qui e siamo concentrati ad invertire il ruolino di marcia. Dobbiamo monitorare ciò che c'è sul mercato, ma abbiamo una rosa competitiva e l'abbiamo dimostrato in questo campionato.

Siamo in abbondanza rispetto alle competizioni a cui partecipiamo, se ci sono possibilità le cogliamo. Non abbiamo necessità ed esigenze particolari".

Fabbian sblocca la sfida del Dall'Ara a inizio secondo tempo: Bologna-Sassuolo 1-0... Fabbian sblocca la sfida del Dall'Ara a inizio secondo tempo: Bologna-Sassuolo 1-0 al 47'
Bologna-Sassuolo è 0-0 all'intervallo: tre occasionissime ma nessun gol Bologna-Sassuolo è 0-0 all'intervallo: tre occasionissime ma nessun gol
Bologna, Vitik: "Italiano ci chiede non solo di difendere bene, ma anche di giocare... Bologna, Vitik: "Italiano ci chiede non solo di difendere bene, ma anche di giocare la palla"
Cremonese, Bianchetti: "Col Napoli giocato con coraggio. Il gol su rimpallo ci ha... Cremonese, Bianchetti: "Col Napoli giocato con coraggio. Il gol su rimpallo ci ha penalizzato"
"Natale è arrivato tardi quest'anno": Hojlund si gode la doppietta e il premio MVP... "Natale è arrivato tardi quest'anno": Hojlund si gode la doppietta e il premio MVP
Sempre Pulisic: da quando è in Italia solo Lautaro Martinez più decisivo, il dato... Sempre Pulisic: da quando è in Italia solo Lautaro Martinez più decisivo, il dato
Paratici al lavoro in attesa della Fiorentina: è a Selhurst Park per Crystal Palace-Tottenham... Paratici al lavoro in attesa della Fiorentina: è a Selhurst Park per Crystal Palace-Tottenham
Cremonese, Nicola sulla lotta Scudetto: "Napoli, Inter e Milan tutte grandissime... Cremonese, Nicola sulla lotta Scudetto: "Napoli, Inter e Milan tutte grandissime squadre"
Gasperini: "Se c’è un aspetto in cui la Roma non ha nulla da invidiare, quello è... Gasperini: "Se c’è un aspetto in cui la Roma non ha nulla da invidiare, quello è l'atteggiamento"
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Zhegrova un’arma micidiale. Spalletti condannato a una Juve a tre punte per inseguire lo scudetto. Disastro viola e se tornasse Pioli? La Dea esame chiave per Chivu. Fullkrug prezioso contro le piccole.
