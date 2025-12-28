Bologna, Di Vaio: "Difficile dopo la Supercoppa. Serve gara matura"
Prima del derby in programma tra Bologna e Sassuolo, ai microfoni di DAZN, il Direttore Sportivo Marco Di Vaio ha commentato il match: "Dopo la Supercoppa è stato complicato rimettere insieme la squadra, settimana diversa dal punto di vista emotivo e la sconfitta con il Napoli. Oggi c'è da fare una partita matura, il Sassuolo ha buone individualità: non è facile con le feste di mezzo, veniamo da due sconfitte qui e siamo concentrati ad invertire il ruolino di marcia. Dobbiamo monitorare ciò che c'è sul mercato, ma abbiamo una rosa competitiva e l'abbiamo dimostrato in questo campionato.
Siamo in abbondanza rispetto alle competizioni a cui partecipiamo, se ci sono possibilità le cogliamo. Non abbiamo necessità ed esigenze particolari".
