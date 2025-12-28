Sassuolo, Laurientè: "Speriamo di vincere, riscattiamo la scorsa giornata"
Scelto tra gli undici titolari per il derby tra Bologna e Sassuolo, Armand Laurientè ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Vogliamo portare punti a casa, speriamo di poter vincere. Dopo la partita giocata contro il Torino, dobbiamo riscattarci".
