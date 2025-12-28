TMW La Salernitana vuole rinforzare la difesa. Pressing con il Catanzaro per Brighenti

Che la difesa sia uno dei reparti dove la Salernitana interverrà, è ormai cosa nota: le ultime gare giocate giocate, al netto comunque di un ottimo terzo posto nella classifica del Girone C di Serie C, hanno infatti evidenziato qualche lacuna anche nel reparto arretrato, e il club - nella persona del Direttore Sportivo Daniele Faggiano - interverrà.

I primi nomi sono già sul taccuino del club e, senza dimenticare che a breve dovrebbe essere formalizzato uno scambio con l'Arezzo - come anticipato, in Toscana andrà Mauro Coppolaro e in Campania Matteo Arena -, ecco che si andranno a pescare anche elementi di maggior esperienza rispetto al citato calciatore. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, la Salernitana è in pressing con il Catanzaro per assicurarsi il classe 1989 Nicolò Brighenti, che pare essere il nome più in auge tra i desideri dei granata.

Sullo sfondo, sempre stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, rimane Michele Rigione, per il quale l'Avellino avrebbe tentato di imbastire una trattativa; ma la Salernitana, sul giocatore, ha per adesso lasciato tutto in stand by. Esattamente come fatto per Claudio Manzi.