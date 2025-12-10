Napoli, Juan Jesus: "Non siamo in emergenza, il nostro è un gruppo competitivo"

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima della sfida di Champions League contro il Benfica: "Ai miei compagni ho detto di fare il meglio possibile, in uno stadio bellissimo: sono queste le partite che sogni di giocare da piccolo. Dobbiamo continuare a fare bene ma anche migliorare, il Benfica è una grande squadra e in Champions League si gioca a calcio, è una competizione che va sfruttata al meglio".

Cosa servirà per passare il turno?

"Fare punti, stasera sono importantissimi perché giochiamo fuori casa e per il percorso che stiamo facendo. Dopo ci aspettano Chelsea e Copenaghen, siamo campioni d'Italia e l'importanza del nostro campionato si dimostra vincendo partite come questa".

Siete sempre più in emergenza?

"Non penso che siamo in emergenza, chi ha giocato ha sempre fatto bene: gli infortuni ci stanno e il gruppo è competitivo. Buongiorno e Rrahmani sono stati fuori ma io ho dato il mio contributo e lo stesso hanno fatto anche giovani come Vergara e Ambrosino".