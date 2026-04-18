Napoli-Lazio, Milinkovic-Savic para il rigore a Zaccagni. La spiegazione di Marelli sul penalty

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Episodio chiave al 31' di Napoli-Lazio: Zaccagni sbaglia un calcio di rigore, ipontizzato da Milinkovic-Savic, per poi mandare alta la ribattuta, con la rabbia di Cancellieri che era alle sue spalle pronto a colpire in tap-in.

Il tutto era nato dal fatto che Buongiorno aveva addosso a Noslin, con l'attaccantte che si è involato in campo aperto, venendo poi steso da Lobotka all'ingresso in area.

Dagli studi di Dazn l'ex arbitro Luca Marelli ha spiegato così l'episodio: "L'unico dubbio poteva essere sul colore del cartellino, ma nel momento in cui il pallone si trova nelle vicinanze dei due giocatori, il DOGSO è depenalizzato. Lobotka in questo caso ha tentato di giocare il pallone, nessun dubbio sul contatto da rigore".