Torino, D'Aversa: "Credo nei miei ragazzi, non interrompiamo quello che stiamo facendo"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro la Cremonese, il tecnico del Torino Roberto D’Aversa ha parlato così del momento vissuto dai granata: "Come col Pisa dobbiamo farci trovare pronti perché loro hanno bisogno di punti. Dobbiamo farci trovare sull’aspetto tecnico e dell’atteggiamento. Credo nei miei ragazzi, siamo il Torino e abbiamo il dovere di non interrompere quello che stiamo facendo".

Il primo step è superare i 44 punti della stagione scorsa?

"Non mi piace fare paragoni, anche perché ogni stagione è diversa. Aspettiamo di arrivare ai 40 punti e poi magari prefissarci degli obiettivi sui punti. Adesso c'è un Torino da corsa e domani mi spiacerebbe pareggiare. Dobbiamo andare con la volontà per fare risultato pieno. Dobbiamo fare il meglio possibile e affrontare ogni singola gara come se fosse la più importante e non interrompere il nostro cammino".

Chi non sarà fra i convocati?

“Zapata e Nkounkou non saranno convocati e anche Aboukhlal".

Nkounkou per i motivi dell'altra settimana o per problemi fisici?

"Per Nkounkou non ho mai parlato di problemi fisici”.

Quanto sarebbe importante per lei e per la squadra raggiungere le tre vittorie consecutive come fecce a suo tempo Mazzarri?

“I ragazzi hanno un motivo in più e così possono scrivere una pagina importante vincendo tre partite di fila così poi possono pensare alle successive. Come ho detto prima, dobbiamo fare sì di ricevere amore e stima da parte dei tifosi e possiamo farlo solo attraverso i risultati. Questo è un aspetto importante perché nella nostra visione ci deve essere di fare il meglio possibile”.