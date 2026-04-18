Roma-Atalanta, formazioni ufficiali: Gasp con El Shaarawy dal 1'. C'è Raspadori
Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Atalanta, partita valida per la 33ª giornata di Serie A:
Gasperini recupera Mancini e lo ripropone dal primo minuto come braccetto destro. Confermato Rensch laterale sinistro, con Wesley che non ce la fa. Maglia da titolare per El Shaarawy, dopo l'infortunio nella scorsa partita di Pellegrini. El Aynaoui al fianco di Cristante, con Pisilli che pur convocato ha sofferto un problema alla caviglia e parte dalla panchina.
Palladino preferisce Krstovic a Scamacca in attacco, mentre si rivede Bellanova titolare con Zappacosta dirottato a sinistra. In difesa confermato il trio che ha giocato contro la Juventus mentre sulla trequarti si rivede Raspadori.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Cristante, El Aynaoui, Rensch; Soulé, El Shaarawy; Malen. A disp. Gollini, De Marzi, Angelino, Tsimikas, Ziolkowski, Ghilardi, Pisilli, Venturino, Vaz, Zaragoza.All. Gian Piero Gasperini
ATALANTA (3-4-2-1) Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. A disp. Sportiello, Kossonou, Ahanor, Bakker, Musah, Pasalic, Samardzic, Sulemana, Zalewski, Scamacca.All. Raffaele Palladino.
ARBITRO: Marcenaro di Genova.
ASSISTENTI: Baccini e Rossi
IV UFFICIALE: Sacchi
VAR: Guida
AVAR: Sozza