Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio ama l'Inter. Addio scudetto per il Napoli
La Lazio ama l'Inter: dopo aver superato il Milan, infliggendo ai rossoneri una pesante sconfitte che li ha di fatto estromessi dalla lotta al titolo, questa volta riesce a espugnare il "Maradona" e di fatto consegna lo scudetto ai nerazzurri. La squadra di Maurizio Sarri si prepara come meglio non potrebbe alla semifinale di ritorno di Coppa Italia che giocherà mercoledì contro l'Atalanta. Per i partenopei ora c'è da pensare a conservare la posizione Champions. Questo il quadro attuale della 33ª giornata di Serie A.
Sassuolo - Como 2-1
42' Volpato, 44' Nzola, 45' + 1 Paz
Inter - Cagliari 3-0
52' Thuram, 56' Barella, 90' + 2 Zielinski
Udinese - Parma 0-1
51' Elphege
Napoli - Lazio 0-2
6' Cancellieri, 57' Basic
Roma - Atalanta (18 aprile, ore 20.45, DAZN e Sky)
Cremonese - Torino (19 aprile, ore 12.30, DAZN)
Hellas Verona - Milan (19 aprile, ore 15, DAZN)
Pisa - Genoa (19 aprile, ore 18, DAZN e Sky)
Juventus - Bologna (19 aprile, ore 20.45, DAZN)
Lecce - Fiorentina (20 aprile, ore 20.45, DAZN)
CLASSIFICA
1. Inter 78
2. Napoli 66
3. Milan 63
4. Juventus 60
5. Como 58
6. Roma 57
7. Atalanta 53
8. Bologna 48
9. Lazio 47
10. Sassuolo 45
11. Udinese 43
12. Torino 39
13. Parma 39
14. Genoa 36
15. Fiorentina 35
16. Cagliari 33
17. Cremonese 27
18. Lecce 27
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18
MARCATORI
16 reti: Lautaro Martinez (Inter)
12 reti: Paz (Como)
11 reti: Douvikas (Como) e Thuram (Inter)
10 reti: Yildiz (Juventus), Hojlund (Napoli), Malen (Roma) e Davis (Udinese)