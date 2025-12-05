Lobotka salta Napoli-Juventus per infortunio. Il Mattino in prima pagina: "Fuori un altro"

"Fuori un altro". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si sofferma sul Napoli e in particolar modo sul nuovo infortunio subito da Stanislav Lobotka. Il centrocampista infatti si è fermato per un risentimento muscolare alla gamba sinistra, accusato durante l'allenamento svolto ieri dopo la sfida di Coppa Italia vinta ai rigori contro il Cagliari. Un problema che, di fatto, renderà lo slovacco indisponibile per lo scontro diretto in programma domenica sera al Maradona.

Si aggrava quindi la situazione infortuni per il Napoli di Conte, che dovrà presentarsi al big match con ben sette assenti, molti dei quali proprio a centrocampo. Il tecnico infatti dovrà ridisegnare un reparto, già privo dei vari Anguissa, De Bruyne e Gilmour. L'elenco degli infortunati però è completato da Meret, Lukaku e Gutierrez, altri profili che salteranno al gara contro la Juventus.

Conte quindi affiderà le chiavi del proprio centrocampo a McTominay ed Elmas, unici centrocampisti di ruolo disponibili insieme a Vergara.