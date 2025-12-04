Conte, e adesso? Le soluzioni per sostituire Lobotka dopo l'ennesimo infortunio

Piove sul bagnato. Dopo Kevin De Bruyne, Frank Anguissa e Billy Gilmour, Antonio Conte ha perso anche un altro centrocampista. S'è fermato Stanislav Lobotka, calciatore che pure ieri era stato risparmiato per la sfida di Coppa Italia contro il Cagliari vinta al termine di una interminabile serie di calci di rigore. "Stanislav Lobotka, nel corso dell'attivazione pre-gara di ieri, ha riportato un risentimento muscolare al tibiale posteriore della gamba sinistra. Il calciatore azzurro ha già iniziato l'iter riabilitativo", si legge nella nota diffusa stamattina dalla società partenopea. Da capire adesso i tempi di recupero, ma intanto tra tre giorni al Maradona arriverà la Juventus di Luciano Spalletti e Conte deve preparare la sfida contro i bianconeri tenendo conto di questa ennesima defezione. Già, ma con chi?

Detto che sono tutte soluzioni di emergenza e che il 3-4-2-1 resterà il modulo di riferimento proprio perché richiede l'utilizzo di due soli centrocampisti centrali, al fianco di McTominay dovrebbe scendere in campo il macedone Eljif Elmas. Non proprio un centrocampista da mediana a due, ma oggi la soluzione più accreditata per far fronte all'ennesimo infortunio.

L'alternativa è riproporre Antonio Vergara dopo la prestazione di ieri. Protagonista al debutto dal primo minuto di una prestazione promossa a pieni voti da tutti i quotidiani e anche di un assist al bacio per il gol di Lucca, il centrocampista classe 2003 è opzione da tenere in considerazione per la sfida contro la Juventus.

Un'ultima possibilità, da valutare magari a gara in corso, è l'utilizzo in mezzo al campo di Luca Marianucci. Il centrale classe 2005 ha avuto anche sprazzi da mediano nel corso della sua breve carriera e in quella zona di campo è stato provato anche durante gli allenamenti andati in scena nel corso dell'ultima sosta.