Napoli, Di Lorenzo franco: "Non è questo il livello che possiamo avere in certe partite"

Non è stata fortunata la trasferta di Venezia per il Napoli, capitolato 1-0 al "Penzo" e finito per scivolare alle spalle del Como momentaneamente ottavo in classifica di campionato. Il capitano degli azzurri, Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta incassata e il momento difficile dopo il ko in Europa per mano del Villarreal: "È un momento non positivo a livello di risultati, le prestazioni le stiamo facendo ma ci manca continuità nella partita stessa. Dobbiamo fare qualcosa in più, in questo mese si gioca tanto e il tempo per lavorare è poco. Ora tra tre giorni possiamo rifarci (contro il Bodo/Glimt). Il gruppo è unito e rammaricato, la delusione va trasformata in voglia di lavorare, di affrontare le partite con entusiasmo. Sappiamo di dover fare di più, non è questo il livello che possiamo esibire in queste partite".

Possibile analogie?

Interrogato sulle possibili similitudini con la sconfitta contro il Bologna della passata stagione, Di Lorenzo ha risposto invece: "Ogni anno è unico, non penso allo scorso anno. È un momento di difficoltà ma sono convinto ne usciremo assieme, sono convinto perché vedo come lavora la squadra, vedo delusione nel gruppo perché ci teniamo a far bene, dobbiamo volerlo tutti già dalla prossima partita. Dobbiamo fare qualcosa in più per fare punti".

Impedimenti fuori casa

Ma cosa ha impedito al Napoli di portare via punti dal "Penzo"? Oltre alla partita super sfoggiata dal portiere avversario Filip Stankovic: "La nostra partita volevamo farla da subito, partire forte e cercare di aggredire: oggi non ci siamo riusciti e non so se è merito del Venezia, abbiamo trovato difficoltà, siamo stati meno fluidi, la palla scorreva poco velocemente ma tra due giorni si rigioca e dobbiamo fare di più".