Napoli, Di Lorenzo: "Il 3-0 dovevamo farlo prima. Difesa a tre? Sarà Allegri a decidere"

Il Napoli ritrova la vittoria e Giovanni Di Lorenzo sottolinea soprattutto l'approccio mostrato dagli azzurri nel 3-0 contro il Frosinone. Il capitano, intervenuto in conferenza stampa al termine della partita, spiega: "Il mister ci aveva chiesto di partire forte e penso che ci siamo riusciti. Abbiamo subito dato importanza al match. Siamo contenti perché la prima partita dopo la sosta è sempre un'incognita. Siamo stati bravi a prepararla nel migliore dei modi". Resta però qualcosa da migliorare nella capacità di chiudere prima le gare: "Il 3-0 dovevamo farlo prima e non dopo. Anche sul 2-0 non devi stare tranquillo perché il tempo effettivo è cresciuto. Il mister ci ha detto che dovevamo essere più cattivi in alcune occasioni, dove potevamo fare un po' meglio".

Di Lorenzo sulla difesa a tre: "È un modulo che conosciamo"

Una delle novità della serata riguarda il sistema di gioco scelto da Massimiliano Allegri. Di Lorenzo non considera però la difesa a tre una soluzione inedita per il gruppo: "È un modulo che conosciamo, abbiamo lavorato col mister su più moduli. Già l'anno scorso ci siamo trovati bene. Sarà il mister a decidere, a seconda delle partite, quale modulo usare".

Di Lorenzo promuove Badiashile: "Ci darà una grossa mano"

Il capitano spende infine parole importanti per Badiashile, alla prima partita da titolare con il Napoli: "Sono contento, ha fatto un'ottima partita. Tutta la squadra si è difesa bene e ha cercato di attaccare. Per lui era la prima da titolare, ora c'è un filotto di partite ravvicinate. C'è bisogno di tutti. Lui stasera ha giocato bene e ci darà una grossa mano".