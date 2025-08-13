Napoli, Lukaku e la connessione con De Bruyne: "Bel rapporto, in campo si vede"

L'attaccante del Napoli, Romelu Lukaku, nel corso dell'intervista rilasciata a Radio CRC ha parlato anche del rapporto che lo lega al nuovo arrivato in casa azzurra Kevin De Bruyne, suo connazionale e compagno in Nazionale.

Queste le sue parole: "Il rapporto con Kevin De Bruyne è ottimo, lo è sempre stato da quando eravamo bambini: penso che si veda anche in campo". Poi su Lucca ha aggiunto: "Ha fatto tanti gol in questo ritiro, tatticamente e fisicamente si sta impegnando molto in questi ritiri. Penso che sia un giocatore che può aiutare la squadra, deve continuare così: lo aiuteremo ad integrarsi".

Sulla spinta che i tifosi gli stanno dando, Lukaku fa capire quanto sia stata importante per ritrovarsi al 100%: "Una nuova vita: molte persone mi avevano dato per finito, a Napoli mi hanno dato l'energia per continuare. Questo aiuto che danno a tutta la squadra è molto bello, per questo mi fermo sempre per salutare e applaudire la gente. Napoli-Olympiakos? Siamo sulla strada giusta, penso che dobbiamo continuare. Ovviamente dobbiamo ancora migliorare fisicamente e tatticamente, ma questa è la parte bella del calcio: abbiamo una partita in cui possiamo dimostrare le cose che sappiamo fare. Si gioca per vincere e noi dobbiamo vincere".