Napoli, accelerata Lukaku: punta ad esserci già contro la Juventus: gli scenari
Antonio Conte si gode il rendimento di due giocatori valorizzati dal cambio di sistema di gioco: passando dal 4-1-4-1 al 4-3-2-1 ecco che David Neres e Noa Lang hanno trovato la loro collocazione. I due esterni sono partiti titolari nelle ultime tre gare risultando decisivi: il brasiliano in particolare ha messo a segno 3 reti in altrettante gare.
Insomma, Conte ha trovato una soluzione al momento di grande emergenza per quanto riguarda gli infortuni fra centrocampo e attacco in particolare, anche se arrivano ora buone notizie pure per quanto riguarda un giocatore fermo praticamente da inizio stagione ai box.
Stiamo parlando di Romelu Lukaku. Il centravanti belga infatti vuole anticipare i tempi inizialmente previsti per il suo rientro in campo. Si pensava che potesse farlo soltanto in Supercoppa Italiana contro il Milan, nella migliore delle ipotesi, ma secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport oggi in edicola l'ex giocatore di Inter e Roma punterebbe invece ad esserci già contro la Juventus. Almeno per la panchina, s'intende, altrimenti con più calma, a Lisbona, Udine o a Riad.
