Napoli, Manna: "Aspettiamo delle risposte da Lucca. Lukaku? Non c'è fretta"

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset prima del calcio d'inizio dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra i partenopei e il Cagliari.

Queste le parole del dirigente del Napoli su Lucca: "La squadra è più completa rispetto all’anno scorso. Lucca è forte, ci vuole pazienza e ci aspettiamo delle risposte da lui, è un giocatore su cui abbiamo investito".

Manna ha poi affrontato il tema sul ritorno di Lukaku: "Sta lavorando, sta crescendo, ma non dobbiamo avere fretta, viene da un infortunio importante, in particolare per la sua struttura muscolare. Non gli mettiamo troppe ansie".

Il direttore sportivo ha poi concluso con il suo pensiero sulla Coppa Italia: "È un obiettivo importante, manca da 5 anni a Napoli. Ci sono dei giocatori che stanno lavorando bene e si devono far trovare pronti. Abbiamo in campo una buona formazione, con qualche esperimento, ma sono sicuro che approcceremo il match nel modo giusto".