Napoli, manca il gol ma Conte non cambia: a Bologna col tridente 'prudente'

C'è l'ostacolo Bologna tra il Napoli e la conferma in vetta alla classifica. La squadra di Antonio Conte quest'oggi chiude il primo vero tour de force della stagione affrontando una delle trasferte più complesse del campionato. Non a caso i rossoblù di Vincenzo Italiano sono imbattuti tra le mura amiche, nelle ultime cinque hanno un trend inferiore solo a quello dell'Inter, inseguono ad appena quattro punti e sognano di accorciare proprio sui Campioni d'Italia. Il Napoli invece ci arriva con una serie infinita di infortuni ed il fiato un po' corto (ma in questo senso i due giorni in più di recupero possono aiutare). I partenopei hanno ritrovato la fase difensiva, con le ultime tre gare con la porta inviolata, ma sono ripiombati in una sterilità offensiva (un solo gol a Lecce, su sviluppi di palla inattiva, nelle ultime tre gare) che sembra piuttosto allarmante.

La scelta del tridente

Conte non dovrebbe cambiare il terzetto sceso in campo in Champions contro l'Eintracht, rinunciando dunque ad elementi più freschi al posto di Politano, apparso poco lucido ed in debito d'ossigeno già ad inizio secondo tempo, oppure più offensivi nel caso di Elmas, arrivato come alternativa principalmente in mediana e finito a giocare esterno in nome degli equilibri al posto di Neres e soprattutto Lang. Dovrebbero essere dunque il macedone e l'italiano a supportare Hojlund, in cerca di una prestazione incoraggiante ma anche di rifornimenti importanti per tornare al gol che manca da oltre un mese. Le difficoltà dell'ex United vanno ricondotte anche a problematiche collettive nel coinvolgere proprio la prima punta.

Formazione fatta

Detto dell'attacco, per il resto non sembrano esserci grossi dubbi di formazione. Antonio Conte chiederà l'ultimo sforzo ai giocatori impiegati martedì: davanti a Milinkovic-Savic linea difensiva con Rrahmani-Buongiorno, Di Lorenzo a destra ed a sinistra ha convinto Gutierrez che verrà preferito a Olivera (Spinazzola è ancora out). In mediana Lobotka con Anguissa e McTominay (e senza Gilmour il sostituto per i vari ruoli è Elmas, in campo però da esterno). Sono proprio le mezzali a cui il Napoli è aggrappato in questo periodo in cui non riesce ad innescare gli esterni d'attacco ed il centravanti.