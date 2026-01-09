Napoli, buone notizie in vista dell'Inter: David Neres regolarmente in gruppo, c'è fiducia

Buone notizie in casa Napoli in vista del posticipo di San Siro, in programma domenica sera e valido per il ventesimo turno di Serie A. Dopo il recupero del difensore Sam Beukema, torna a intravedersi anche David Neres. L’esterno offensivo sta smaltendo la distorsione alla caviglia e nella giornata di oggi si è allenato regolarmente con il gruppo di mister Conte: resta un leggero fastidio, ma i segnali sono incoraggianti, come riportato da Sky Sport.

Lo staff medico e tecnico procede con cautela. La decisione definitiva sulla presenza di Neres contro l’Inter verrà presa solo domani, dopo un confronto diretto con il giocatore, chiamato a valutare sensazioni e rischi. L’ottimismo dei partenopei è moderato, ma il recupero procede secondo i tempi previsti e non sono emerse ricadute. In una sfida che pesa enormemente nella corsa scudetto, anche una disponibilità parziale dell’ex Ajax potrebbe fare davvero la differenza.