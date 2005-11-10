Manna la vede diversa da Allegri: "Infortuni traumatici, anche chi non si era mai fatto male"

Prima della sfida contro il Porto, ai microfoni di Prime, ha parlato così il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna: "E' una partita importante per il momento non per il cammino, è una partita delicata perché arriviamo in una situazione complessa. Cercheremo di fare il massimo come abbiamo sempre fatto".

Visto il pensiero del vostro allenatore, a gennaio si interverrà sul mercato?

"E' ancora lontano, ma ci faremo trovare pronti. Abbiamo avuto infortuni traumatici, tante dinamiche. Poi ci sono stati giocatori che non si sono mai infortunati, si stanno e riprendendo e non deve essere un alibi. Guardiamo ad oggi e proviamo a fare una buona prestazione".

Non è d'accordo con le parole di Allegri nella conferenza di ieri?

"Non ho detto questo, ho fatto un'altra analisi. E' chiaro che sapevamo che Badiashile ha avuto infortuni e ci siamo presi dei rischi. Anguissa ha avuto pochi infortuni gli scorsi anni, come Neres. Dipende dalle dinamiche, quando hai dodici giocatori infortunati è per un insieme di eventi. Siamo in ventiquattro, non siamo pochi".