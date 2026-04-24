Napoli, McTominay: "La mia posizione è a centrocampo, importante vincere oggi"
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Scott McTominay, centrocampista del Napoli, è stato intervistato da DAZN al termine della gara vinta 4-0 sulla Cremonese: "La mia posizione è lì a centrocampo, sono felice di aver avuto così tante occasioni da rete. Oggi era importante vincere questa partita, l'abbiamo uccisa nel primo tempo per poi gestirla nel secondo quando le cose sono diventate più facili".
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