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Napoli, Lobotka: "Anguissa e McTominay? Entrambi straordinari, non cambia niente"

Napoli, Lobotka: "Anguissa e McTominay? Entrambi straordinari, non cambia niente"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:38Serie A
Marco Pieracci

Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro la Cremonese: "Naturalmente non siamo felici dell'ultimo risultato e del modo in cui abbiamo giocato, ci siamo parlati sull'importanza di questa gara e faremo di tutto sul campo per vincere".

Cambia qualcosa per te con McTominay al posto di Anguissa?
"Onestamente no, ho giocato molte gare con lui quest'anno quando si è infortunato Anguissa, entrambi sono due giocatori straordinari".

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