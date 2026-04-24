Napoli, Lobotka: "Anguissa e McTominay? Entrambi straordinari, non cambia niente"
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Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della gara casalinga contro la Cremonese: "Naturalmente non siamo felici dell'ultimo risultato e del modo in cui abbiamo giocato, ci siamo parlati sull'importanza di questa gara e faremo di tutto sul campo per vincere".
Cambia qualcosa per te con McTominay al posto di Anguissa?
"Onestamente no, ho giocato molte gare con lui quest'anno quando si è infortunato Anguissa, entrambi sono due giocatori straordinari".
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