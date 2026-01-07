Napoli, Milinkovic-Savic: "Gol evitabili. Deluso per i punti persi"
A margine del pareggio interno ottenuto contro l'Hellas Verona, in casa Napoli a parlare è Vanja Milinkovic-Savic.
Queste le sue parole del portiere azzurro a DAZN:
"Abbiamo subito due gol evitabili, anche per via di un po' di sfortuna".
"Noi reagiamo sempre bene, perché abbiamo un grande gruppo - prosegue -. Ora andremo a Milano a giocarci lo scontro diretto, senza paura".
Per poi concludere così: "Sono deluso dei 2 punti persi, ma sono orgoglioso per la reazione che abbiamo offerto. Piuttosto che una sconfitta, meglio raccogliere anche un solo pari".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Fabrizio Biasin Juve: tra certezze spallettiane e voglia di Chiesa. Inter: i dubbi “in corsia” e la concretezza. Roma e Lazio: il lato doloroso del mercato. Como: la lunga attesa degli anti-Fabregas. E le balle-scudetto di Inter, Milan, Napoli
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile