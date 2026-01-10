Napoli, Neres in netto miglioramento: oggi il provino decisivo per il big match con l'Inter

La strada che porta a San Siro non è priva di curve per il Napoli di Antonio Conte, atteso domani sera dalla sfida contro l’Inter. La rifinitura e le ultime ore prima della partenza diventano decisive per sciogliere i nodi di una vigilia tutt’altro che serena, segnata soprattutto dall’attenzione sulle condizioni di David Neres.

Il tecnico azzurro deve fare i conti con la caviglia sinistra del brasiliano, che continua a rappresentare una variabile delicata nella preparazione del big match. Se la partita si fosse giocata oggi, Neres non sarebbe nemmeno entrato nella lista dei convocati. Le prossime 24 ore, però, potrebbero cambiare lo scenario e aprire uno spiraglio per una sua presenza a Milano, anche se molto dipenderà dalla capacità dell’esterno di convivere con il fastidio che ancora avverte.

Dal punto di vista medico non emergono particolari allarmi: non c’è più traccia del piccolo edema che aveva destato preoccupazione nei giorni scorsi. Resta però la necessità di valutare con attenzione le sensazioni del giocatore e la sua reale disponibilità per una gara di altissima intensità. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.