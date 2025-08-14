Napoli, non c'è accordo col Lipsa per la formula di Elmas. E torna di moda Sudakov

Il ritorno di Eljif Elmas al Napoli non è più una semplice suggestione estiva, ma una vera e propria opportunità. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo la quale il protagonista dello scudetto 2023, capace di coprire vari ruoli a centrocampo e sulla trequarti, potrebbe essere il rinforzo giusto per mister Conte. Aurelio De Laurentiis deve però fare i conti con le richieste del club tedesco, che non vuole cederlo in prestito e chiede una cessione a titolo definitivo. Con Manna, che ha già il sì del giocatore, si sta valutando se e quando affondare il colpo.

Ritorno di fiamma per Sudakov

Nel frattempo, tra i tanti nomi in ballo, uno che è tornato in auge è quello di Giorgi Sudakov dello Shakhtar Donetsk. Un talento cristallino, con visione di gioco e capacità di segnare e fornire assist. Il Napoli aveva già fatto un’offerta a gennaio 2024, ma ora su Sudakov c’è anche il Benfica, pronto a darsi battaglia per il giovane ucraino.

Juanlu Sanchez ancora in stallo

Sul fronte difensivo, il Napoli si prepara a chiudere l’affare con il Girona per il difensore Miguel Gutierrez, con visite mediche in programma per la prossima settimana. Ma non solo: l’attenzione è rivolta anche a Juanlu Sanchez del Siviglia. L’affare è in fase di stallo, con il club andaluso che chiede 20 milioni, ma il Napoli ha offerto 17. La situazione va risolta in modo urgente, dato che una cessione è necessaria per alleggerire le casse dei biancorosse e permettere nuovi acquisti. Non solo Sanchez, anche la questione Zanoli resta in sospeso, con Bologna e Udinese che si contendono il giocatore.