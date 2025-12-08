Milan, Landucci: "Nel primo tempo siamo stati un po' polli. Leao? Domani sapremo"

Marco Landucci, vice allenatore del Milan, commenta ai microfoni di DAZN la vittoria per 3-2 contro il Torino: "Siamo soddisfatti perché abbiamo vinto, nel primo tempo siamo stati un po' polli e loro ci hanno fatto gol su una ripartenza. Abbiamo concesso queste due cose e sono venuti due gol, però questa squadra ci mette l'anima e il cuore. Bisogna ringraziare lo staff medico e Pulisic che due giorni fa aveva la febbre alta e stava male. La nostra è una squadra che non si lamenta mai. Non ho mai trovato un gruppo così, ora ci riposiamo e poi cominciamo a pensare al Sassuolo".

Come valuta la prestazione di Nkunku?

"Nel secondo tempo è cresciuto molto come tutta la squadra, gli avevamo chiesto di giocare vicino a Leao. Lo abbiamo messo centravanti e nella ripresa ha fatto bene, sfiorando anche il gol. Sono convinto che farà molto bene".

Le sensazioni su Leao?

"Sapremo domani, adesso ha fastidio e aspettiamo gli esami. Speriamo non sia niente di grave, perché Rafa è un giocatore molto importante per noi".

Quanto è pesante questa vittoria?

"Sono tre punti importanti, dobbiamo entrare in campo con la mentalità giusta per vincere ogni partita. Stasera siamo contenti perché era una partita difficile e la squadra ha reagito molto bene. Abbiamo fatto degli errori, ma ci lavoreremo per cercare di migliorare".