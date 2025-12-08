Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Torino peggior difesa della Serie A, Baroni: "Ne siamo coscienti ma siamo vicini al massimo"

© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 23:24Serie A
Dimitri Conti

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita in rimonta per 2-3 dalla sua squadra contro il Milan: "Sul gol del 3-2 avevamo fatto il cambio ma non abbiamo avuto il tempo. Paghiamo queste situazioni a caro prezzo, ma la squadra ha fatto la partita che doveva fare. Ai ragazzi nello spogliatoio ho detto che c'è da continuare a lavorare, con convinzione, per ripartire già da domani, visto che abbiamo una settimana corta. Questo è lo spirito, la prestazione massimale che ho chiesto: ancora non basta, ma ci siamo vicini".

Le prossime partite saranno contro squadre molto vicine in classifica. Intanto avete ritrovato Zapata.
"Duvan è un ragazzo eccezionale, un grande professionista e ne aveva bisogno. Rientra dopo tanto tempo, ci ha messo un po' a trovare la condizione ma sono convinto che darà un contributo importante. Ora speriamo di ritrovare altri, come Simeone o Ismajli, comunque oggi l'atteggiamento mi è piaciuto".

Come migliorare l'aspetto difensivo di questo Torino?
"Siamo coscienti di avere la peggior difesa di Serie A a numeri, ma crediamo nel lavoro e nella crescita tramite esso, per arrivare al livello massimo prestazionale, sia nei singoli che di squadra. Lavoro, lavoro".

Era previsto per voi di abbassarvi tanto o è mancato del coraggio?
"Non c'entra il coraggio, loro hanno gestito meglio il pallone, che abbiamo lasciato di più. Nel primo tempo pressavamo meglio, poi tra fatica e pensiero del risultato, ci stava di abbassarsi. Da questo punto di vista la squadra deve mantenere la pressione, come fatto nel primo tempo".

Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Hojlund re di Napoli, azzurri soli in testa. Conte, ora è la sua squadra. Juve solo Yildiz: addio sogni scudetto. Spalletti notte nera, fischiato dal Maradona e senza certezze. E il Milan prova l’aggancio
