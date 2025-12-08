Torino peggior difesa della Serie A, Baroni: "Ne siamo coscienti ma siamo vicini al massimo"

Marco Baroni, allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita in rimonta per 2-3 dalla sua squadra contro il Milan: "Sul gol del 3-2 avevamo fatto il cambio ma non abbiamo avuto il tempo. Paghiamo queste situazioni a caro prezzo, ma la squadra ha fatto la partita che doveva fare. Ai ragazzi nello spogliatoio ho detto che c'è da continuare a lavorare, con convinzione, per ripartire già da domani, visto che abbiamo una settimana corta. Questo è lo spirito, la prestazione massimale che ho chiesto: ancora non basta, ma ci siamo vicini".

Le prossime partite saranno contro squadre molto vicine in classifica. Intanto avete ritrovato Zapata.

"Duvan è un ragazzo eccezionale, un grande professionista e ne aveva bisogno. Rientra dopo tanto tempo, ci ha messo un po' a trovare la condizione ma sono convinto che darà un contributo importante. Ora speriamo di ritrovare altri, come Simeone o Ismajli, comunque oggi l'atteggiamento mi è piaciuto".

Come migliorare l'aspetto difensivo di questo Torino?

"Siamo coscienti di avere la peggior difesa di Serie A a numeri, ma crediamo nel lavoro e nella crescita tramite esso, per arrivare al livello massimo prestazionale, sia nei singoli che di squadra. Lavoro, lavoro".

Era previsto per voi di abbassarvi tanto o è mancato del coraggio?

"Non c'entra il coraggio, loro hanno gestito meglio il pallone, che abbiamo lasciato di più. Nel primo tempo pressavamo meglio, poi tra fatica e pensiero del risultato, ci stava di abbassarsi. Da questo punto di vista la squadra deve mantenere la pressione, come fatto nel primo tempo".