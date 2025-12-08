Torino, Baroni: "Prestazione molto buona, avevo chiesto di non difendere il risultato"

Marco Baroni, tecnico del Torino, analizza ai microfoni di DAZN la terza sconfitta consecutiva in campionato nella gara contro il Milan: "É mancata un po' di pressione sulla palla, il Milan è una squadra forte e da questo punto di vista ci siamo abbassati un pochino: è una cosa che non dobbiamo fare, bisogna intensificare il lavoro ma vedo grande partecipazione. C'è da rimboccarsi le maniche, però credo che la prestazione sia stata molto buona".

Manca la forza mentale per tutta la gara?

"La dobbiamo trovare, nel secondo tempo ho chiesto di non difendere il risultato perché sarebbe stato un errore. La squadra mi è piaciuta, adesso rientrerà Simeone che è un giocatore fondamentale per noi, così come Ismajli. Zapata ha ritrovato il gol. Ci sono anche cose positive e sono abituato a guardare quelle oltre alle cose sbagliate da valutare con la massima severità da parte mia".

Perché Masina non è entrato subito?

"É uscito fuori il giocatore, loro hanno ripreso velocemente il gioco. La palla non è uscita fuori prima e l'azione è continuata, sono situazioni che ti penalizzano ma quando le cose non vano bene devi mettere maggior attenzione anche su queste cose. Però ho la massima fiducia nella squadra e dobbiamo guardare anche gli aspetti positivi della partita".