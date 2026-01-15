Napoli, non solo En-Nesyri: ipotesi scambio Lucca-Marcos Leonardo con l'Al-Hilal

Non c’è solo En-Nesyri, il Napoli continua a studiare le alternative per il proprio attacco. Molto dipende da Lorenzo Lucca, al centro di una situazione abbastanza delicata perché la formula con cui è stato prelevato dall’Udinese - un prestito con obbligo di riscatto - rende abbastanza >complicato muoversi.

Ciò nonostante, secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il club azzurro starebbe valutando un possibile scambio con l’Al-Hilal. Il club arabo, allenato da Simone Inzaghi, sarebbe infatti interessato al centravanti italiano, e in cambio potrebbe salutare Marcos Leonardo. Classe 2003, in passato vicino alla Roma, l’attaccante brasiliano ha segnato 12 gol in 20 presenze stagionali, ma è considerato - dopo Cancelo - il prossimo partente da Riyadh.

Da verificare gli incastri di una trattativa complessa a livello tecnico. Per poter accogliere nuovi giocatori, il Napoli deve lavorare a saldo zero: uno scambio rientrerebbe ovviamente in questo scenario, ma dovrebbe essere perfettamente bilanciato (o economicamente favorevole ai conti azzurri) per poter arrivare alla fumata bianca.