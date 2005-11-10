Napoli, novità Vergara: lavoro parziale in gruppo, ora punta la Roma

Novità in positivo sul fronte infortunati in casa del Napoli di Massimiliano Allegri, all'indomani della vittoria dei suoi contro il Bodo/Glimt. Come emerge dal comunicato emesso dal club con il report sull'allenamento odierno infatti, Antonio Vergara ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e lavoro personalizzato in campo.

Un segnale importante per il suo rientro, magari già contro la Roma. Ora il centrocampista punta infatti al rientro completo in gruppo ed alla convocazione contro i giallorossi.

Cosa aveva detto Allegri

Proprio ieri il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, si era detto pessimista sul suo rientro immediato proprio a causa del fatto che, fino a ieri, non aveva ancora potuto lavorare con il resto del gruppo. "Vediamo se sabato sarà a disposizione Vergara che però per me è difficile perché non si è ancora allenato con la squadra", aveva detto ieri sera Allegri ai microfoni di Sky Sport, prima della vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt.