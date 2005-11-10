Napoli, novità Vergara: lavoro parziale in gruppo, ora punta la Roma
Daniele Najjar
Novità in positivo sul fronte infortunati in casa del Napoli di Massimiliano Allegri, all'indomani della vittoria dei suoi contro il Bodo/Glimt. Come emerge dal comunicato emesso dal club con il report sull'allenamento odierno infatti, Antonio Vergara ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e lavoro personalizzato in campo.
Un segnale importante per il suo rientro, magari già contro la Roma. Ora il centrocampista punta infatti al rientro completo in gruppo ed alla convocazione contro i giallorossi.
Cosa aveva detto Allegri
Proprio ieri il tecnico del Napoli, Massimiliano Allegri, si era detto pessimista sul suo rientro immediato proprio a causa del fatto che, fino a ieri, non aveva ancora potuto lavorare con il resto del gruppo. "Vediamo se sabato sarà a disposizione Vergara che però per me è difficile perché non si è ancora allenato con la squadra", aveva detto ieri sera Allegri ai microfoni di Sky Sport, prima della vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt.