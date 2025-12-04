L’Ancona di Spalletti contro il Napoli. L’Arezzo di Conte contro la Juventus

Mettono assieme più di 800 panchine in Serie A. Non solo. Hanno entrambi vinto dei titoli nazionali all’estero. Per finire, hanno ricoperto il ruolo di CT nella selezione azzurra. Eppure… Antonio Conte, Napoli, e Luciano Spalletti, Juventus, non sono mai stati avversari nel massimo campionato italiano.

Quella di domenica sera, in altre parole, sarà una prima.

Il leccese, doppio ex, ha testato il suo calcio contro la Vecchia Signora per 8 volte fra A e B. La bilancia di questi testa a testa racconta di 2 vittorie per le squadre di Conte, 1 pareggio, 5 successi bianconeri. Col Napoli l’anno scorso fece 0-0 a Torino e 2-1 al Maradona. Il certaldino, anche lui ex, ha sperimentato i suoi schemi contro il Napoli in 15 occasioni fra A e B. Il rendiconto di questi scontri diretti parla di 6 vittorie per i team di Spalletti, 5 pareggi, 4 successi per gli azzurri. L’ultima volta da avversario fu nel 2018-2019 con l’Inter, 1-0 nel girone d’andata e 1-4 in quello di ritorno.

Come già scritto entrambi i coach hanno sfidato le loro ex squadre anche in cadetteria.

Il primo a farlo è stato Spalletti nel lontano 2001-2002 quando alla guida dell’Ancona subì uno stop per 0-1. Qualche stagione più tardi, 2006-2007, fu la volta di Conte che dalla panchina dell’Arezzo incassò un pesante 1-5.

PS: entrambi, tanto per tornare sul tema delle similitudini, hanno allenato l’Inter…

TUTTI I PRECEDENTI FRA CONTE E LA JUVENTUS IN CAMPIONATO

2 vittorie Conte

1 pareggio

5 vittorie Juventus

10 gol fatti dalle squadre di Conte

18 gol fatti dalla Juventus

TUTTI I PRECEDENTI FRA SPALLETTI E IL NAPOLI IN CAMPIONATO

6 vittorie Spalletti

5 pareggi

4 vittorie Napoli

23 gol fatti dalle squadre di Spalletti

15 gol fatti dal Napoli