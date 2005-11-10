Napoli, gioca Lucca con Hojlund out. Politano: "È fondamentale, deve sbloccarsi"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 19:53Serie A
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01.11.2026 19:53Serie A
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L'esterno offensivo del Napoli Matteo Politano ha parlato ai microfoni di DAZN, prima della sfida contro la Juventus valevole per la 10^ giornata di Serie A.
Hojlund e Rrahmani out, gioca Lucca: come cambia il piano partita?
"Dispiace, Rasmus è un giocatore importante. Contento per l'occasione che avrà Lorenzo, deve sbloccarsi e per noi è un giocatore fondamentale. Fa giocare in modo diverso rispetto a Ras".
Allegri gioca in modo più offensivo?
"Pensiamo a dare continuità, siamo parecchio indietro. Scontro diretto fondamentale, scenderemo in campo per dare il massimo e per essere offensivi cercando anche di non prendere gol".
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